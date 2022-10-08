Пальба депутата в Батагае: партия внимательно следит за ситуацией

В средствах массовой информации и социальных сетях появились сообщения о том, что депутат от «Единой России» устроил пьяную пальбу.

Региональный исполнительный комитет Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внимательно следит за сообщениями о возможном незаконном применении оружия одним из депутатов Верхоянского района.

Считаем необходимым оперативное проведение проверки данной информации со стороны правоохранительных органов в целях установления личности стрелявшего и всех обстоятельств произошедшего. В случае ее подтверждения и действительной принадлежности потенциального виновного к «Единой России» будет решаться вопрос о его партийной ответственности, вплоть до исключения из партии и ее депутатского объединения, сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Напомним, что Aartyk.ru опубликовал информацию: «По данным информационных источников, после бурного празднования победы на выборах один из депутатов “Единой России” вышел во двор своего дома и начал палить из ружья. “Это произошло в п. Батагай Верхоянского района, примерно, 15-16 сентября. Напротив его дома, где он устроил пальбу, находится детский сад №3. Говорят, работники детского сада оперативно закрыли все двери здания. Мало ли. Но инцидент замяли”.