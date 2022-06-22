Пакистан, Узбекистан, Сербия и Всемирная студенческая лига – в Якутске

В спорткомплексе «Модун» работает Академическая платформа мас-рестлинга.

Рано утром 22 июня из Новосибирска прилетели 9 спортсменов сборной Кыргызстана и 29 членов ВСЛ из разных государств. Немного времени спустя из Иркутска прибыли двое атлетов из африканской страны Того и 9 мадьыны ВСЛ.

И в 9.30 из Москвы домодедовским рейсом прилетели сборные Пакистана – 16 атлетов во главе с президентом национальной федерауии мас-рестлинга г-ном Фуркан Ахмад Ханом, 10 спортсменов из Узбекистана (среди них хорошо известная якутянам Олеся Гуреева, трое масрестлеров из братской Сербии, часть участников из ВСЛ. Также этим рейсом прибыла творческая группа известного спортивного журналиста и телекомментатора Владимира Иваницкого. Они будут готовить видеосюжеты и новостные материалы для телеканалов «Спортивный» и «Матч».

На сегодняшний день в основном все участники чемпионата мира прибыли.

Сегодня в спорткомплексе «Модун» с утра начала свою раюоту Академическая платформа мас-рестлинга. В ее программе – ознакомительные лекции и беседы от Чурапчинского государственного института физкультуры и Института физкультуры и спорта СВФУ, мастер-классы от наших тренеров, известных организаторов их зарубежных стран. В 14.00 там же состоится презентация фотоальбома о предыдущих чемпионатах сира и книги о замечательном тренере Федоре Дегтяреве..