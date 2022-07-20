Пайщики ПО «Прогресс» просят помочь устранить беспредел в Таттинском улусе

Мы, пайщики Потребительского Общества «Прогресс» и жители Таттинского улуса просим руководство судебных приставов, судебных инстанций, прокуратуры республики обратить пристальное внимание на вопиющий случай, который происходит в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса в течение последних двух лет. Также просим руководство Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) направить в Таттинский улус специалистов для тщательного расследования данного дела.

Потребительское общество «Прогресс» относится к Союзу потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия), имеет почти 100-летнюю историю, является правопреемником районного союза по обеспечению населения продовольственными товарами и товарами первой необходимости в нашем улусе.

С момента организации потребобщество вело бесперебойную работу по обеспечению товарами продуктовых и промтоварных магазинов во всех 14 наслегах улуса и в селе Ытык-Кюель.

С 2008 по 2019 год председателем правления работала Нина Васильева, а с 2020 года она стала председателем Совета ПО «Прогресс».

Отметим, Нина Николаевна Васильева является Почетным работником торговли Республики Саха (Якутия), награждена орденом Центросоюза «За безупречный труд в потребительской кооперации России», Почетный гражданин Таттинского улуса, уважаемый населением улуса человек.

В августе 2020 года в ПО «Прогресс» на работу устроилась некая Ангелина Сергеевна Попова, приехавшая в Ытык-Кюель из города Якутска. Нина Николаевна в то время перешла на должность председателя Совета ПО «Прогресс». На общем собрании, мы доверили новому человеку должность председателя правления, которая должна была заниматься исключительно хозяйственными вопросами.

Но во время отпуска Нины Васильевой, проработавшая всего несколько месяцев Ангелина Попова, уволила ее с занимаемой должности, путем созыва собрания Совета без уведомления председателя Совета Нины Васильевой. А на должность председателя Совета назначила Изабеллу Иннокентьевну Атасыкову.

В свою очередь, отметим, что в Уставе ПО «Прогресс» четко прописаны полномочия председателя правления, по которым занимающий (-ая) эту должность не имеет права созывать общее собрание пайщиков, собрание Совета и тем более освобождать от должности председателя и членов Совета.

Но вопреки прописанным в Уставе положениям, Ангелина Попова не только уволила действовавшего на тот момент председателя Совета, но и привлекла на работу в ПО «Прогресс» своих подельников (другими словами мы их называть не можем): Лену Николаевну Саввину, Изабеллу Иннокентьевну Атасыкову, Татьяну Романовну Лазареву, Ульяну Егоровну Осипову. Причем, некоторые из перечисленных вовсе не являются пайщиками ПО «Прогресс».

Как выяснили позже, Ангелина Попова является родной сестрой экс-заммэра города Якутска по экономике и финансам Егора Попова, фигуранта нескольких резонансных коррупционных уголовных дел.

Устранив с должности Нину Васильеву, Ангелина Попова пыталась сменить учредителя и собственников Общества, составив протокол общего собрания, в котором включила в состав потребобщества еще 7 пайщиков. Это полное противоречие Уставу предприятия.

Попова после устранения с должности Нины Васильевой, принялась за продажу имущества Общества, утверждая, что делает это с целью погашения долгов предприятия. Но на деле оказалось, все по-другому. Попова через риэлтерскою компанию выставила на продажу 30 объектов ПО «Прогресс», находящихся в селе Ытык-Кюель и в наслегах улуса.

Как известно, по судебным решениям, с целью взыскания задолженности, Управление Федеральной службы судебных приставов накладывает на имущество должника запрет на регистрационные действия.

Тем не менее, есть неопровержимые сведения, что два крупных здания потребобщества все-таки были проданы Ангелиной Поповой местным предпринимателям на общую сумму более 10 миллионов рублей, вопреки наложенному запрету УФССП.

Вырученные от продажи зданий средства Ангелина Попова распорядилась по своему личному усмотрению. Как заявляет в своем признательном письме подельник Поповой, Варвара Максимова (до решения суда занимала должность заместителя председателя правления ПО «Прогресс»), что лично совершала перевод денежных средств по указанию Ангелины Поповой. Следует отметить, что средства потрачены в личных целях через подставных лиц, вплоть до оплаты за аренду квартиры, в котором проживает мать Ангелины Поповой А.С.Попова в городе Якутске. Также она оплачивала аренду помещения для брата Егора Попова в ТЦ «Азия»; Попова не один раз покупала бытовую технику, одежду, продукты питания.

«После заключения сделки и получения денежных средств, в мае 2021 года Ангелина Сергеевна Попова увезла наличным 300 тысяч рублей в город Якутск, я не знаю с какой целью. В июне она отправила 1 миллион рублей на такси, кому и с какой целью мне тоже неизвестно», — пишет Максимова.

Также с ее слов, в июле 2021 года в магазинах в селе Ытык-Кюель были проведены ремонтно-восстановительные работы. За строительные материалы Ангелина Попова оплатила наличными. Но при этом никаких отчетных документов ни работники, ни Попова, не представили. В программе 1C эта сумма отражена как подотчет Максимовой.

Кроме того, в сентябре 2021 года, также после сделки, Ангелиной Поповой в кассу внесено всего 400 тысяч рублей, хотя по договору купли-продажи она получила 2 миллиона рублей. Об этом утверждает Варвара Максимова и поясняет, что Ангелина Попова мотивируя тем, что у нее нет своей банковской карты, никаких финансовых операций лично не совершает – все через подставных лиц.

Когда Максимова спросила ее о том, на что расходованы оставшиеся 1 млн. 600 рублей, Ангелина Попова сказала, что деньги она потратила на закуп новой партии товара. Но никаких квитанций или иных финансовых документов, подтверждающих передачу денег, опять же не были представлены. Как утверждают пайщики, оргтехника, оборудования, находящиеся на балансе предприятия, всё распродано.

С момента вступления в должность, Ангелина Попова ровным счетом ничего не сделала для улучшения финансово-хозяйственного состояния Общества. С мая 2021 года она полностью приостановила всю хозяйственную деятельность предприятия – все магазины закрылись, хлебопекарню в селе Ытык-Кюель она отдала в аренду, также она сдает в аренду магазин в селе Чичимах. Полученные денежные средства оседают в кармане Ангелины Поповой. В наслегах Таттинского улуса все пекарни закрыты.

Это несомненно отражается в обеспечении продовольственной безопасности жителям улуса. Ранее в период паводка и чрезвычайных ситуациях именно пекарни Общества несли основную нагрузку по обеспечению улус хлебом. Сейчас жители улуса ежедневно испытывают полную нехватку хлеба.

Мы, пайщики и работники, просим надзорные органы тщательно проверить деятельность Ангелины Сергеевны Поповой, так как считаем, что она умышленно подводит предприятие к банкротству и ведет полное разбазаривание финансовых ресурсов предприятия.

Ситуация не обошлась без обращения в судебные органы. Спор между настоящими пайщиками и мнимыми, назначенными Ангелиной Поповой рассматривался в Усть-Алданском районном суде Республики Саха (Якутия) с постоянным судебным присутствием в селе Ытык-Кюель Таттинского района РС (Я) и Верховном суде Республики Саха (Якутия).

27 октября 2021 года решением внеочередного собрания уполномоченных пайщиков, Ангелина Попова была уволена с должности председателя правления ПО «Прогресс».

Ангелина Попова, будучи уволенной, еще в октябре 2021 года, не имея на то никаких законных прав и полномочий, до текущего момента активно привлекает население, особенно пожилых граждан в число пайщиков ПО «Прогресс», собирая при этом взносы и выдавая членские книжки. Устраивает для этого праздники от имени Общества.

10 марта 2022 года Усть-Алданский районный суд с постоянным судебным присутствием в селе Ытык-Кюель Таттинского района Республики Саха (Якутия) по делу №2-ТА-1/2022, признал незаконными протоколы и решения, прописанные в этих протоколах мнимых пайщиков. По решению суда Нина Васильева восстановлена в должности.

Но Попова по сей день не намерена признавать ни приказ об увольнении, ни решения, вынесенные уполномоченными пайщиками и судебными органами, в том числе Верховным судом Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2022 года.

Попова Ангелина не освобождает офис Общества, рабочее место, не дает вступить в должность, восстановленному по решению суда, председателю Совета, вообще не дает доступ в офис Общества, не отдает председателю Совета бухгалтерские и правоустанавливающие документы, в том числе документы на собственность Общества.

Попова до текущего момента чинит препятствия вступлению в силу решение Верховного суда Республики Саха (Якутия), и пытается сменить руководство Общества, тем самым, нарушая действующее законодательство. После вынесения решения Верховного суда Республики Саха (Якутия) она уже дважды пыталась подать заявление о смене руководства Общества в Управление ФНС России, на основании поддельного протокола.

Она и ее подельники оказывают моральное и психологическое давление, откровенную травлю, угрожают, запугивают, шантажируют, жалуются на людей, несогласных с их условиями и требованиями, вплоть до сотрудников МВД. Кроме того, распространяют заведомо ложные информации, порочащие деловую репутацию, честь и достоинство Нины Васильевой и других.

Мы опасаемся, что Ангелина Попова, выжав из предприятия все финансовые ресурсы и целенаправленно доведя до банкротства, возможно, безнаказанно уедет из улуса.

Если бы Ангелина Попова в августе 2021 года оплатила остаток задолженности по налогам и сборам, то в Арбитражном Суде РС (Я) не было бы сейчас дела о признании ПО «Прогресс» несостоятельным (банкротом).

В производстве Усть-Алданского районного суда Республики Саха (Якутия), с постоянным судебным присутствием в селе Ытык-Кюель в Таттинском районе РС (Я) находится дело о трудовом споре, ответчиком по которому является А.С. Попова, но она ни разу на судебное заседание не явилась, хотя трудовые права человека нарушены ею.

Также, мы, пайщики ПО «Прогресс», жители Таттинского улуса, обеспокоены тем, что Ангелиной Поповой полностью игнорируются определения, решения судебных органов, в том числе Верховного суда Республики Саха (Якутия) и просим надзорные, контролирующие, правоохранительные органы Республики содействовать в защите интересов работников, пайщиков предприятия, жителей Таттинского улуса.

Надеемся, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения вступления в законную силу решения Верховного суда Республики Саха (Якутия).

Пайщики и работники ПО «Прогресс»: З.И.Атласова, И.И.Ефимова, Нь.И.Иванова, А.В. Дайбаннырова, М.И. Софронова, К.Н. Попова, Н.Н.Юрина, А.Е. Федоров, А.Н. Канаев, И.Н. Канаев, Т.И.Канаева, М.Н. Григорьева, И.К.Эверствова, Е.М.Халыева, Х.Г.Халыев, А.Н. Кузьмин, А.Е.Григорьева, Т.Д. Ордахова, И.И.Ефимова, Е.И.Беркин, Н.И. Неморицын, Л.Н.Семенова еще 30 человек.