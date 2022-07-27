Падеж оленей — побочка глобального потепления?

27 июля российский сегмент всемирной паутины взбудоражила новость из Якутии – о массовой гибели по неизвестной причине десятков северных оленей. Правда, специалисты сразу заподозрили что всему виной энцефалитный клещ, сообщает тгк @ykt2100

Лет 30 назад о клещах в Якутии только слышали. Резко континентальный климат с морозами за минус 50 не способствовал выживанию этих паразитов. Однако глобальное потепление постепенно приводит к расширению ареала обитания не только птиц и животных, но и насекомых. В том числе переносчиков опасных болезней. Так в Якутии в 2008 году впервые был зафиксирован массовый падёж оленей из-за пироплазмоза.

Вообще-то пироплазмоз – довольно распространённое заболевание животных,но в более южных краях. А якутские оленеводы столкнулись с этой заразой только в XXI веке. Поэтому им пока сложно сразу определить первые признаки заболевания. А коварство пироплазмоза в том и заключается, что если не принять незамедлительных мер, то животное фактически обречено. Сейчас ветеринары уже поставили точный диагноз. Проводятся мероприятия по недопущению дальнейшего распространения болезни. Идёт доставка в стойбище лечебных и профилактических препаратов.

Так что глобальное потепление только умножило количество хлопот оленеводам, сообщает тгк @ykt2100