Пациенты с симптомами ОРВИ могут дистанционно оформить больничный лист

Пациенты с симптомами ОРВИ в лёгкой степени могут дистанционно оформить электронный больничный лист. Временные изменения в порядок оформления больничных внесены приказом Минздрава России. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 11 февраля заявила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

«При появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции необходимо позвонить по номеру 122 для проведения аудиоконсультации. Пациентам с симптомами ОРВИ в лёгкой степени открывается больничный лист на семь дней дистанционно после дистанционной консультации с врачом. Через 7 дней при выздоровлении и отсутствии симптомов больничный лист закрывается дистанционно», – сообщила Лена Афанасьева.

Если состояние больного не улучшится, к нему будет направлен врач для очной оценки состояния здоровья, коррекции лечения, отбора анализа на COVID-19 и решения вопроса о госпитализации.

За последние сутки в стационары республики госпитализировано 97 человек или 3,4% от общего количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции за сутки (всего 2 870 случаев). Министр отметила, что 47% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 53%.

11 февраля лечение в стационарах получают 6,2% больных, в амбулаторных условиях лечатся 93,8%. За последние сутки выздоровели 4 816 человек, накануне — 4 576. По словам министра, у большинства заболевших продолжает регистрироваться относительно лёгкое течение заболевания ковидом.

«В первую очередь, это обусловлено вакцинацией против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 584 350 человек, это 81,5 % взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 135 089 человека, что составляет 57% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации», – сообщила она.

По данным Лены Афанасьевой, низкий темп ревакцинации отмечается в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском, Мирнинском районах и городе Якутске «Необходимо обязательно в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Берегите себя и своих близких», – призвала министр.