Пациенты не пострадали от технического кислорода — Минздрав Якутии

Официальное сообщение Министерства здравоохранения РС(Я) опубликовал сайт Aartyk.ru :

На публикацию в информационно-аналитическом портале «SakhaNews» «Шок. Пациенты больницы дышали техническим кислородом» Министерство здравоохранения Якутии сообщает следующее. В мае 2021 года в Министерстве здравоохранения РС(Я) проводилось служебное расследование. По результатам приняты меры. Согласно ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия» кислород медицинский имеет объемную долю кислорода – 99,5 %, кислород технический первый и второй сорта – 99,7% и 99,5%. В отличие от технического кислорода медицинский кислород содержит меньшее количество примесей – окись углерода, газообразные кислоты, озон и другие газы-окислители. Содержащиеся примеси в техническом кислороде присутствуют в обычном воздухе и не приносят вреда здоровью человека. Летальные исходы в больницах, в соответствии с законодательством проходят многоуровневый контроль качества оказания медицинской помощи, в том числе с участием независимых экспертов из других регионов РФ. По итогам проведенных проверок среди умерших не было выявлено расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, а также летальных исходов, связанных с использованием кислорода. Также среди проходивших лечение в условиях ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» не было случаев заболеваний и осложнений, связанных с использованием кислорода. Просим жителей республики доверять публикациям государственных источников массовой информации, предоставляющим населению наиболее достоверные сведения с комментариями органов исполнительной власти. Обращаем внимание СМИ и журналистов на то, что перед размещением материалов, касающихся жизни и здоровья людей, которые могут вызвать широкий общественный резонанс, им следует обращаться за официальными комментариями в пресс-службу Министерства здравоохранения РС(Я). Комментарий Управления Росздравнадзора по Якутии: Территориальный орган Росздравнадзора по РС (Я) направляет комментарий на информацию СМИ по факту использования в медицинской организации ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» технического кислорода. В 2021 году Территориальным органом была проведена внеплановая проверка в отношении ГБУ РС(Я) «ЯРКБ», в части использования кислорода в медицинских целях за 2019-2020 гг. В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что для оказания медицинской помощи применялся кислород газообразный производства ПАО «ЛОРП».​Производитель (поставщик) ПАО «ЛОРП» не имеет лицензии на деятельность по производству лекарственных средств (производство газов медицинских: газ медицинский сжатый), которая выдается Министерством промышленности и торговли РФ. Кислород производства ПАО «ЛОРП» также не зарегистрирован как лекарственный препарат. Материалы проверки были направлены в Прокуратуру РС (Я). По итогам проверках, проведенных в период с 2020 по2022 гг., фактов оказания некачественной медицинской помощи, связанных с применением кислорода, не было установлено. В настоящее время, потребность ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» в кислороде покрывается применением собственной кислородной станции и жидкого медицинского кислорода, имеющего все разрешения.