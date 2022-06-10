Пациенты не пострадали от технического кислорода — Минздрав Якутии
Официальное сообщение Министерства здравоохранения РС(Я) опубликовал сайт Aartyk.ru :
На публикацию в информационно-аналитическом портале «SakhaNews» «Шок. Пациенты больницы дышали техническим кислородом» Министерство здравоохранения Якутии сообщает следующее. В мае 2021 года в Министерстве здравоохранения РС(Я) проводилось служебное расследование. По результатам приняты меры. Согласно ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия» кислород медицинский имеет объемную долю кислорода – 99,5 %, кислород технический первый и второй сорта – 99,7% и 99,5%. В отличие от технического кислорода медицинский кислород содержит меньшее количество примесей – окись углерода, газообразные кислоты, озон и другие газы-окислители. Содержащиеся примеси в техническом кислороде присутствуют в обычном воздухе и не приносят вреда здоровью человека. Летальные исходы в больницах, в соответствии с законодательством проходят многоуровневый контроль качества оказания медицинской помощи, в том числе с участием независимых экспертов из других регионов РФ. По итогам проведенных проверок среди умерших не было выявлено расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, а также летальных исходов, связанных с использованием кислорода. Также среди проходивших лечение в условиях ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» не было случаев заболеваний и осложнений, связанных с использованием кислорода. Просим жителей республики доверять публикациям государственных источников массовой информации, предоставляющим населению наиболее достоверные сведения с комментариями органов исполнительной власти. Обращаем внимание СМИ и журналистов на то, что перед размещением материалов, касающихся жизни и здоровья людей, которые могут вызвать широкий общественный резонанс, им следует обращаться за официальными комментариями в пресс-службу Министерства здравоохранения РС(Я). Комментарий Управления Росздравнадзора по Якутии: Территориальный орган Росздравнадзора по РС (Я) направляет комментарий на информацию СМИ по факту использования в медицинской организации ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» технического кислорода. В 2021 году Территориальным органом была проведена внеплановая проверка в отношении ГБУ РС(Я) «ЯРКБ», в части использования кислорода в медицинских целях за 2019-2020 гг. В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что для оказания медицинской помощи применялся кислород газообразный производства ПАО «ЛОРП».Производитель (поставщик) ПАО «ЛОРП» не имеет лицензии на деятельность по производству лекарственных средств (производство газов медицинских: газ медицинский сжатый), которая выдается Министерством промышленности и торговли РФ. Кислород производства ПАО «ЛОРП» также не зарегистрирован как лекарственный препарат. Материалы проверки были направлены в Прокуратуру РС (Я). По итогам проверках, проведенных в период с 2020 по2022 гг., фактов оказания некачественной медицинской помощи, связанных с применением кислорода, не было установлено. В настоящее время, потребность ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» в кислороде покрывается применением собственной кислородной станции и жидкого медицинского кислорода, имеющего все разрешения.
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