23.08.2022
20:59
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Происшествия
Пациентов пригласят повторно пройти прием у невролога — Минздрав Якутии
Лена Афанасьева, министр здравоохранения РС(Я) прокомментировала ситуацию с массовым медосмотром у врача-невролога в ЯРБ №3, сообщает тгк Минздрава Якутии:
— Ситуацию, которая произошла в Якутской городской больнице №3, считаю неприемлемой для медицинского работника. Безусловно, мы проведем служебную проверку, побеседуем с врачом, чтобы понять причины. Мы внимательно относимся к качеству оказания медицинской помощи и по номеру Единого контакт- центра здравоохранения -122 просим сообщать обо всех случаях некачественного оказания медицинской помощи. Я поручила главврачу больницы связаться с пациентами, которые оказались на этом приеме, и пригласить их повторно подойти в больницу для получения медпомощи должным образом.
Источник: тгк Минздрава Якутии
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