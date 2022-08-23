23.08.2022
20:59
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Происшествия

Пациентов пригласят повторно пройти прием у невролога — Минздрав Якутии

Лена Афанасьева, министр здравоохранения РС(Я) прокомментировала ситуацию с массовым медосмотром у врача-невролога в ЯРБ №3, сообщает тгк Минздрава Якутии:
Ситуацию, которая произошла в Якутской городской больнице №3, считаю неприемлемой для медицинского работника. Безусловно, мы проведем служебную проверку, побеседуем с врачом, чтобы понять причины. Мы внимательно относимся к качеству оказания медицинской помощи и по номеру Единого контакт- центра здравоохранения -122 просим сообщать обо всех случаях некачественного оказания медицинской помощи. Я поручила главврачу больницы связаться с пациентами, которые оказались на этом приеме, и пригласить их повторно подойти в больницу для получения медпомощи должным образом.

Поликлиника №3 начала служебное расследование по ролику в соцсетях
В Якутске врач-невролог провела медосмотр у 20 человек за один раз 😅
Источник: тгк Минздрава Якутии

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