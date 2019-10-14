Озвучены сроки закрытия паромных переправ

Отдел организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации города Якутска сообщает о сроках завершения работы паромных переправ.

На реке Лене на участке Кангалассы — Соттинцы закрытие паромной переправы ожидается 16-18 октября, переправа Якутск — Нижний Бестях ориентировочно завершит работу в этих же числах, на реке Алдан — 14-15 октября.

Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. Далее в период интенсивного ледостава планируется организация перевозки грузов по маршруту Жатай — Техтюр с сопровождением ледокола «Капитан Бабичев» ПАО «ЛОРП».

По прогнозу ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», устойчивое ледообразование на реках Якутии ожидается на уровне прошлых лет, в завимости от погодно-климатических условий.