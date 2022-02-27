Озвучены действительно хорошие новости для якутских фермеров

С 2022 года размер финансовой поддержки районам увеличен на 14% по сравнению с прошлым годом. Введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых.

«Средства по 35 тысяч на маточное поголовье ЛПХ до муниципальных районов будут доведены уже в марте текущего года», – сказал заместитель председателя правительства республики Михаил НИКИФОРОВ во время прямого эфира отчёта правительства 26 февраля.

Субсидии на поголовье коров в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах арктических и промышленных районов в текущем году увеличились от 35 до 45 тыс. рублей на голову, а на поголовье кобыл с 1, 5 до 3 тыс. рублей.

Также по субсидии на молоко для организованных хозяйств будут действовать на повышенном уровне как в прошлом году — 50 руб на кг.

Напомним, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ объявил о расширении мер поддержки отрасли в ходе послания депутатам Ил Тумэн. В 2022 году финансирование сельского хозяйства достигает рекордного уровня – 12,5 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей – на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах.