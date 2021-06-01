Озвучена возможная дата открытия детских лагерей в Чурапчинском улусе

В Чурапчинском улусе летние лагеря начнут свою работу только со второго сезона после 15 июля текущего года. Это связано с напряженной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в улусе, особенно среди детей и молодых людей. Об этом сообщил глава района Андрей НОГОВИЦЫН в ходе планерного совещания в онлайн-режиме.

В данное время ведутся плановые работы по организации летнего отдыха и оздоровительной работы для детей Чурапчинского улуса. Весь педагогический состав, сотрудники и персонал проходят вакцинацию.

Под угрозой проведение улусного Ысыаха. В данное время решается вопрос о проведении основных церемоний праздника в онлайн-режиме с местности Магаайи.

«Только вакцинированием мы можем воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции и сможем вернуться к нашей повседневной жизни», — подчеркнул глава улуса Андрей Ноговицын.

Отметим, что в Чурапчинском улусе отменены все массовые мероприятия, активно ведется вакцинирование населения, усилены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима, социальной дистанции, ведутся родительско-педагогические рейды и рейды ПДН и КДН для профилактики заболеваемости среди детей.