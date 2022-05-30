Озвучена повестка XXXVIII сессии Ил Тумэна

В проект повестки XXXVIII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), запланированного 14-15 июня 2022 года, предварительно включено 45 вопросов.

Распоряжение о созыве XXXVIII (очередного) пленарного заседания парламента Якутии подписано Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексеем Еремеевым 19 мая 2022 года.

Первыми в повестке представлены кадровые вопросы. Парламентарии рассмотрят проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Евгения Рябченко, о внесении изменений в постановление парламента Якутии «О постоянном секретариате Государственного Собрания (Ил Тумэн)», об избрании мировых судей судебных участков Усть-Майского, Эвено-Бытантайского, Ленского улусов и г. Якутска, назначении членов Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Далее будет рассмотрен проект постановления парламента Якутии «Об отчете Главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2021 год, в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

В режиме первого чтения в повестку вошли следующие проекты

законов Республики Саха (Якутия):

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2021 год», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 440-6 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) Саха 2021 год», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 428-6 «Об установлении на территории Республики Саха (Якутия) запрета продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ, и вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления сжиженного углеводородного газа», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 429-6 «О внесении изменений в статьи 15.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях и Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 430-6 «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях и Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 415-6 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) переданных им отдельных государственных полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, переданных органам государственной власти Республики Саха (Якутия) и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 431-6 «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 419-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А.Григорьевой, Ф.В.Габышевой, В.М.Прокопьева, Ю.М.Николаева, Я.А.Ефимова, В.И.Чичигинарова, А.М.Находкина, А.Н.Атласовой, М.Д.Гуляева;

— № 439-6 «О внесении изменений в статью 27 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, Д.А.Семенова;

— № 406-6 «О внесении изменений в статью 58 Закона Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ю.М.Николаева, В.Н.Федорова, И.И.Данилова;

— № 433-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 435-6 «О внесении изменений в статьи 24 и 26 Закона Республики Саха (Якутия) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) И.И.Григорьева;

— № 443-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева, В.М.Прокопьева, А.А.Семенова, Д.А.Семенова;

— № 437-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах» и статью 9 Закона Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 426-6 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, Ф.В.Габышевой, Е.Х.Голомаревой, В.Н.Губарева;

— № 418-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правах ребенка», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, Ф.В.Габышевой, Е.Х.Голомаревой, М.Д.Гуляева, А.М.Находкина, В.М.Прокопьева, В.И.Чичигинарова;

— № 427-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Атласовой, Т.Д.Егоровой, Н.Ф.Захаровой, В.А.Лютого, О.Т.Михайловой, С.И.Никитина, Н.Л.Румянцевой, М.С.Силкиной, Р.В.Солнышкиной;

— № 441-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д.Гуляева, А.А.Григорьевой, Ф.В.Габышевой, Ю.П.Баишева, Г.А.Васильева, С.М.Березина, В.Н.Лебедева, М.К.Николаева, В.С.Макарова. В.И.Семеркова;

— № 442-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О детско-юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д.Гуляева, А.А.Григорьевой, Ф.В.Габышевой, Ю.П.Баишева, Г.А.Васильева, С.М.Березина, В.Н.Лебедева, В.И.Чичигинарова, А.Н.Атласовой;

В рамках второго чтения народные депутаты республики рассмотрят законопроекты:

— № 422-6 «О внесении изменений в отдельные конституционные законы Республики Саха (Якутия), законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 262-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании географических объектов на территории Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, В.М.Прокопьева;

— № 386-6 «О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 381-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 376-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В.Габышевой, А.Н.Атласовой, А.А.Григорьевой, В.Н.Губарева, Е.Х.Голомаревой, Н.Ф.Захаровой, О.Т.Михайловой, В.М.Прокопьева, Н.Л.Румянцевой, М.Н.Христофоровой, Л.Л.Явловской;

— № 397-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 410-6 «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране труда», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И.Чичигинарова, А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, С.М.Березина, А.Н.Дорогань, А.А.Кошукова, О.Т.Михайловой, С.И.Никитина, В.Д.Никифоровой, Н.Л.Румянцевой, М.С.Силкиной, Р.В.Солнышкиной, М.Н.Христофоровой, Л.Л.Явловской, А.А.Семенова;

— № 394-6 «О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева, В.М.Прокопьева;

— № 393-6 «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О региональном государственном экологическом контроле (надзоре) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева, В.М.Прокопьева;

— № 396-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 409-6 «О государственной поддержке кинематографии в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 392-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об обязательном экземпляре документов», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В.Габышевой, А.Н.Атласовой, П.В.Ксенофонтова, Р.В.Солнышкиной, М.Н.Христофоровой.

Кроме того, будут рассмотрены проекты постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О докладе о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) в 2021 году»; «О внесении изменения в Положение об общественном помощнике народного депутата Республики Саха (Якутия)»; «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва»; «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2022 года»; о проектах федеральных законов, законодательных инициативах и об обращениях законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.