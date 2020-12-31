Озвучена главная задача Федерации бокса Якутии

Чтоб Василий Егоров дошел до Олимпиады и показал хороший результат

Член исполкома Федерации бокса России Дмитрий ФЕДОРОВ и президент Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Петр АЛЕКСЕЕВ рассказали пресс-службе Федерации бокса России о развитии вида спорта в регионе.

Дмитрий Федоров:

«У нас в Якутии интересуется и занимается спортом практически все население – внимательно следят за выступлениями сборной России на международной арене. Что касается бокса, то этот вид спорта входит в топ-3 по популярности в регионе. При этом у нас были хорошие результаты по ходу года. Мы ставим перед собой цель развивать детско-юношеский бокс. Отмечу, что в нашем регионе очень сильно переживают и болеют за своих спортсменов».

Федоров поведал о помощи спортсменам руководством Республики Саха.

«Согласно регламенту, чемпион России по боксу получает от Федерации бокса России по 500 тысяч рублей, также и от Республики ему идут поощрения. Так что в этом плане все хорошо. В нашем регионе очень сильно помогают спортсменам», — заметил он.

Член исполкома Федерации бокса Республики Саха связал активное развитие бокса в стране с приходом Умара КРЕМЛЕВА на пост генерального секретаря организации.

«Если раньше мы были на задворках, то с приходом Умара Назаровича на пост генерального секретаря Федерации бокса России произошел колоссальный прогресс в развитии нашего вида спорта. Все боксеры стали настоящей семьей, ни о ком не забывалось. При Умаре Назаровиче началось активное строительство Центров Прогресса бокса по всей стране. Молодые ребята понимают, что бокс в фаворе и хотят заниматься этим видом спорта. В общем, результаты деятельности последних лет на лицо – это небо и земля. Сейчас поздравляю его с избранием на пост президента AIBA», — сказал Федоров.

Федоров акцентировал внимание на увлечении боксом молодого поколения.

«Сейчас больше детей приходят заниматься боксом. Понятно, что не все станут профессиональными спортсменами, но в любом случае от занятия боксом каждый ребенок вынесет пользу. Во-первых, он научится защищать себя и близких. Во-вторых, благодаря боксу воспитывается характер. А вообще бокс – это интеллигентный вид спорта», — заключил член исполкома Федерации бокса России.

Петр Алексеев:

«Этот год научил жить и работать в новых условиях. Теперь мы совсем по-другому относимся к здоровью. Но в целом год, несмотря на все сложности, был неплохим. Он сделал нас сильнее. Совместно с Федерацией бокса России во время пандемии мы нуждались в оказании помощи, организации горячей линии. Наши спортсмены не стояли в стороне. К сожалению, в разгар пандемии не стало нашего главного тренера Артура Иннокентьевича ПАХОМОВА, тренера Василия Егорова и Георгия БАЛАКШИНА. Но мы будем продолжать прикладывать максимум усилий для улучшения наших спортивных результатов. Еще раз хочу поздравить Васю Егорова с победой на чемпионате России. Василий свой триумф посвятил памяти Пахомова».

Глава региональной боксерской организации рассказал о планах на предстоящий год: «У нас много задач, мы максимально поддерживаем все начинания, которые идут от Центра прогресса бокса и лично Умара Назаровича. Мы будем дальше развивать бокс. На 2021 год наша главная задача заключается в том, чтобы приложить все усилия для того, чтобы он дошел до Олимпиады и показал там хороший результат. При этом мы будем продолжать воспитывать наших молодых ребят».

Алексеев отметил три главных достижения Федерации бокса Республики Саха за последние несколько лет: «Бокс идет в массы, есть результаты, и мы знаем, что у нас есть подрастающее поколение».