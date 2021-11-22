Ожоговое отделение РБ№2 вошло в число лучших ожоговых центров России!

По итогам проверки и анализов работы головным учреждением по организационно-методической работе с регионами по профилю «Хирургия» (комбустиология) ФГБУ «национальный медицинский исследовательский центр хирургии им А.В. Вишневского» Минздрава России в сентябре этого года был составлен рейтинг ожоговых центров страны. В первую очередь, при составлении рейтинга оценивались: показатели работы отделения и реанимации, наличие регламентирующих документов, кадровое обеспечение, процент пациентов с ожоговой травмой переведенных из районов, работа с телемедицинскими технологиями, выполнение квот высокотехнологичной медицинской помощи и научно-практическая деятельность. То, что Ожоговое отделение ГБУ РС(Я) «РБ№2-ЦЭМП» вошло в число лучших ожоговых центров России, наравне с ожоговыми центрами Москвы, Сантк – Петербурга, Уфы, Казани, Краснодара, Тюмени говорит о высоком профессионализме наших врачей! «Это действительно для нас значимая победа, — отмечает заведующая ожоговым отделением РБ№2-ЦЭМП Светлана Владимровна Семенова. — Отрадно, что нашу работу столь высоко оценили светилы в области комбустиологии! Для нас это огромная честь. Ведь наше отделение поставили в один ряд с такими центрами и отделениями, которые работают практических в условиях европейского стандарта. За этим успехом стоит колоссальная работа, тяжелый и напряженный труд всего коллектива. Я горжусь всеми своими коллегами, которые являются не только высокопрофессиональными специалистами, а людьми, которые с любовью относятся к своей профессии».

1 декабря 2021 года по приказу МЗ РС(Я) в структуре Республиканской больницы №2 будет внесены изменения: ожоговое отделение реорганизуется в Ожоговый центр им. В.В. Божедонова.

Центр будет иметь в своей структуре три отделения: Ожоговое отделение №1 (взрослое), ожоговое отделение №2 (детское), Отделение анестезиологии реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии №1. Несомненно, это очень важный шаг в развитии комбустиологии в Республике. Отделение было организовано в 1996 году и вначале носило название «Отделение термических поражений», основателем и первым заведующим был выдающийся врач Василий Васильевич Божедонов. В последующем, отделение было переименовано в «ожоговое».

Поздравляемом коллектив ожогового отделения! Желаем дальнейших успехов!