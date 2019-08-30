Ожившие легенды эпоса Олонхо: 3D выставка Тимофея Степанова

30 августа в Историческом парке «Россия – моя история» впервые в истории Якутии открыта 3D выставка художественных произведений. Примечательно, что это стало частной инициативой. Проект претворила семья художника Тимофея СТЕПАНОВА, в первую очередь, его дочь, галерист Айталина СТЕПАНОВА с группой единомышленников.

В понедельник в Сахамедиа был презентован фотоальбом — каталог работ Тимофея Степанова на трех языках.

А уже в пятницу на площадке, которая позволяет использование новых технологий, открылась выставка картин Тимофея Степанова в 3D.

Почитатель таланта этого художника, председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия), именитый юрист и знаток этикета Александр КИМ-КИМЭН прибыл загодя.

Увы, прочие ВИП-персоны значительно опоздали, заставив всех их ожидать. Это спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ и заместитель министра культуры и духовного развития Владислав ЛЕВОЧКИН. Прошел слух, что они задержались, тщетно дожидаясь зампреда правительства Ольгу БАЛАБКИНУ.

Наконец, мероприятие началось. Высокие гости и директор исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий СОЛОВЬЕВ сказали подобающие случаю слова. И красная ленточка была торжественно перерезана.

Айталина Тимофеевна выглядела ослепительно. Она сообщила, что семья передает в дар родному наслегу художника картину «Алгыс». Картина масштабная, 170 на 140 см. Написана в период 1994 – 1997 годов. Сертификат получил глава Кюндяинского наслега Сунтарского улуса Иван КОНСТАНТИНОВ. Напомним, что Тимофей Степанов родился 22 ноября 1943 года в селе Кюндяе. Местные власти обеспечат транспортировку картины и вывесят ее в публичном месте, чтоб все односельчане могли любоваться произведением талантливого земляка.

В день открытия выставки Нина САННИКОВА, муза и вдова художника, известный адвокат, живущая ныне в Геленджике, написала в своем инстаграме, что все эти годы семья смогла сохранить и удержать наследие Тимофея Степанова. Она отметила, что Айталине пришлось взять кредитные средства, чтобы обеспечить создание 3D выставки. Нина Егоровна призвала своих знакомых не дожидаться приглашения, а сходить на выставку и поддержать проект.

Отметим, что стоимость входного билета составляет 300 рублей, так как выставка коммерческая, претворена без участия государства.

На 16 экранах транслируются 15 картин Тимофея Степанова. Герои там двигаются, живут, и это очень зрелищно. Драйв обеспечивает так же динамичное музыкальное сопровождение от популярной группы «URAAN».

С волнением встречают гостей организаторы выставки – куратор проекта Айталина ПОЛИКАРПОВА, известный журналист, главный редактор портала «Светский Якутск» Георгий ПРОТАСОВ, ведущая мероприятия Василина КРИВОШАПКИНА, боец невидимого фронта Дмитрий НИКАНОРОВ и другие.

В кулуарах выставки известный дизайнер Саргылана БАРАХОВА – ЫМЫЫ поделилась собственными воспоминаниями:

— Иду как-то по городу, это было в 90-ые годы. И около Дворца детства вижу, что плачет мужчина. Присмотрелась, оказалось это известный художник Тимофей Степанов. Он меня не знал, конечно. Я подошла, спросила, что случилось, чем помочь. А он отвечает: «Это не просто плач. Просто я переживаю, проживаю, пропускаю через себя все, что пишу, что рисую. Иногда эти картины настигают, накрывают меня и на улице, среди людей. И чувства бывают так сильны, что иногда невозможно удержать их в себе. Я плачу от полноты жизни, от образов, которые меня переполняют и требуют выхода. Не волнуйся, девушка, у меня все хорошо». И тогда я поняла, воочию увидела непростую долю подлинного творца с большим сердцем, открытыми глазами, ранимой душой».

В историческом парке поклонники творчества Тимофея Степанова могут приобрести альбом – каталог его картин. Одними из первых их приобрели Галина ПАВЛОВА, директор ювелирного салона «Киэргэ» и Саргылана БАРАХОВА – ЫМЫЫ, известный дизайнер.

Выставка работает до 22 сентября. Впервые в Якутске представлена 3D выставка по художественным произведениям. Единственной площадкой, на которой это возможно, является Исторический парк «Россия – моя история». Отрадно, что это картины, изображающие олонхо кисти подлинного народного художника. Рекомендуем посетить выставку семьями, классами, коллективами, привлечь детей и молодежь.