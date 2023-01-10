10.01.2023
16:24
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Погода
Ожидаются сильные морозы: Температура упадет до -65°
Синоптики предупредили о 60-градусных морозах в Якутии. На большей части республики ожидаются сильные морозы.
С 12 января на большей части Якутии ожидаются сильные морозы. В некоторых районах температура воздуха упадет до минус 65 градусов, предупреждает Якутское УГМС.
С 12 очень холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, затем — центральные районы. По прогнозам синоптиков, до 16 января на большей части республики ожидаются сильные морозы, которые будут сопровождаться туманами.
Температура воздуха в заречных районах, в вилюйской группе, местами в центральных районах упадет до минус 53-58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах морозы достигнут отметки минус 60-65 градусов.
Фото: ЯСИА
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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