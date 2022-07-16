16.07.2022
16:56
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Якутск
Ожидается рост уровня воды возле Якутска!
Единая система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) предупреждает:
В ближайшие трое суток ожидается дополнительный рост уровня воды у ГО «г.Якутск». Просьба соблюдать меры безопасности, сообщает тгк PRyanya Якутия.
Ранее сообщалось, что утром 16 июля (по моск. вр. 15 июля) отмечен рост уровней воды возле Якутска.
Но, как утверждает Якутгидромет, достижение опасных отметок у Якутска не ожидается. По информации Якутгидромета, в ближайшие сутки-двое рост уровня воды сохранится. Прогнозируется подъём на 30 — 50 см. Ожидается выход воды на пойму. «Прохождение максимума дождевого паводка у Якутска ожидается 18 июля и 19 июля 2022 года, после чего будет отмечаться снижение уровня воды», – отметили в Якутгидромете, сообщает тгк Балабкина Brief.
Фото: Sakhalife
Источник: тгк PRyanya Якутия.
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