Ожидается решение по бизнесвумен Татьяне Самсоновой

В Якутском городском суде сегодня, 25 февраля, после 14 часов началось рассмотрение ходатайства следователя отдела по особо важным делам Следственного комитета РФ по РС(Я) Валерия Белянина на изменение меры пресечения на заключение под стражу до 5 мая Татьяны Самсоновой. Он утверждает, что она трижды нарушила правила содержания под домашним арестом.

Напомним, что Самсонова находится под следствием вместе с подельниками Василием Гоголевым, бывшим заммэра Якутска, Георгием Карамзиным, гендиректором «Утум+» из за обвинения в получении взятки.

Гоголев и Карамзин находятся в СИЗО, а Самсонова под домашним арестом, так как суд учел, что она одна воспитывает 12-летнюю дочь. Следователь раньше уже ходатайствовал о заключении Татьяны Самсоновой в СИЗО. Но судья дважды отказывал в изменении меры пресечения для матери несовершеннолетней дочери. Самсонова и ее защитники Громацкие не согласны с ходатайством. Сейчас идут прения сторон.

Следователь Белянин утверждает, что согласно сообщению инспектора уголовной исполнительной службы Татьяна Самсонова 13 и 14 февраля по стационарному телефону сообщила, что сопровождает дочь в школу. Тогда как в эти дни средняя школа 5 находилась на карантине. Так же инспектор УФСИН сообщил, что 20 февраля Самсонова уведомила по телефону, что покидает свое жилье, и отсутствовала с 16.40 до 19.19 час. По мнению следователя эти нарушения дают основания требовать заключения подследственной под стражу.

Адвокат Николай Громацкий сослался на предоставленное им суду уведомление о том, что 20 февраля Татьяна Самсонова должна была быть у врача после проведенной операции по поводу гайморита. Адвокат 20 февраля до обеда лично доставил его в Следком и заверил получение печатью канцелярии.

По поводу выходов из дома 13 и 14 февраля Самсонова сообщила суду, что не говорила инспектору, что сопровождает дочь в школу, а что идет в магазин, что было ей разрешено судом (часовые прогулки утром и вечером). Самсонова так же сообщила, что инспектор уголовной исполнительной службы неоднократно жаловался, что не слышит ее слов, просил переставить телефонный аппарат.

Адвокат Громацкий считает, что Самсонова вполне алекватна, поэтому никак не могла сообщить в инспекцию, что сопровождает дочь в школу, когда все школьники города не учились в те дни из за карантина.

Адвокат Майя Громацкая заявила, что органы следствия стараются принудить ее подзащитную к даче нужных показаний, поэтому добиваются ужесточения меры пресечения для нее.

Следователь Белянин отметил, что Самсонова и до этого нарушала режим дважды, суд предупреждал ее о необходимости строгого соблюдения правил домашнего ареста. По его словам, Самсонова надлежащих выводов не сделала, так как Верховный суд РС(Я) четко определил процедуру согласования посещения ею врача — уведомить по телефону следователя, предоставив медсправку, и инспекцию УФСИН.

Белянин так же отметил, что Самсоновой ничто не мешало позвонить ему и согласовать посещение врача. Он назвал несостоятельными доводы Самсоновой о том, что инспектор исполнительной службы не расслышал ее слова. Прокурор поддержал ходатайство следователя.

Судья Дмитрий Мекюрдянов удалился на перерыв для принятия решения.