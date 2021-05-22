Ожидается подтопление в Намском районе

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Намского и Кобяйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе устья реки Вилюй уровень воды у н.п. Сангар составляет 927 см при критическом 1150 см, а верхняя кромка у н.п. Графский Берег уровень воды 813 см при критическом 1000 см. Протяженность ледохода составляет 315 км. 22-24 мая ожидается подвижка льда на участке Жиганск – Джарджан.

В результате подпора воды с рек Лена и Алдан в устьевом участке в ближайшие сутки ожидается повышение уровней воды у н.п. Арбын Намского района с подтоплением пониженных участков местности. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме.



Река Вилюй вышла в устье, а на реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже гидропоста Тюмяти, уровень воды составляет 1503 см критического уровня нет, а верхняя кромка – в 50 км выше гидропоста Тюмяти. Протяженность ледохода составляет 100 км. 23-25 мая ожидается ледоход у гидропоста Таймылыр Булунского района.



Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 10 км ниже устья реки Березовка, а верхняя кромка у г. Среднеколымск уровень воды составляет 932 см при критическом 1200 см. Ниже по течению, у н.п. Колымское наблюдаются закраины и незначительное колебание уровней воды.Протяженность ледохода составляет 100 км. 25-28 мая ледоход ожидается в нижнем течении реки.



Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Усть — Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже гидропоста Юбилейная, уровень воды составляет 900 см при критическом 1350 см, а верхняя кромка у н.п. Усть-Куйга уровень воды составляет 720 см при критическом 1200 см. Протяженность ледохода составляет 221 км. В ближайшие сутки — двое ледоход будет проходить в устьевой части.



На реке Индигирка и Алазея в верховьях наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.21-23 мая ожидаются подвижки льда на участке Усть – Нера – Усть – Мома – Белая Гора.



«Для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работает 4 оперативные группы от МЧС России в составе 65 человек и 9 единиц техники. Вчера для мониторинга гидрологической обстановки применялось воздушное судно МЧС России по маршруту Среднеколымск – остров Середниковский-Среднеколымск, взрывные работы не проводились, также были передислоцированы специалисты Главного управления НЦУКС и спасатели Амурского АСЦ в поселок Чокурдах», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).