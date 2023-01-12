Ожидается ли повышение цен на паромной переправе?

В Минтрансе Якутии рассказали о тарифах на паромной переправе.

Министерство транспорта республики будет бороться с повышением тарифов на паромные перевозки в этом году, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев. Об этом передает ЦУР Якутии.

«С учетом инфляционных процессов, стоимости топлива, обслуживания перевозчики ставят вопрос о повышении тарифа. Работа в рамках госрегулирования будет продолжена. Постараемся сделать так, чтобы тарифы не выросли», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Он отметил, что в прошлом году тарифы были повышены в среднем от 8 до 15 процентов. Это было первое повышение цен с 2016 года. Однако на перевозки социально-значимых товаров удалось сохранить действующие тарифы благодаря взаимодействию с предпринимателями и перевозчиками, что позволило сдержать цены на товары.

Полностью прямой эфир о вопросах транспортного сообщения смотрите по ссылке https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_38356

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