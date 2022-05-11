Ожидаемые сроки ледохода на Лене и Алдане

ЯУГМС уточнило ожидаемые сроки вскрытия:

На участке реке Лена Табага – Якутск – Кангалассы ГО «город Якутск» 16 – 18.05 (норма 18.05);

На участках реке Алдан Суон-Тит – Томмот Алданского района 14 – 16.05 (норма 11.05),

Усть-Миль – Петропавловск – Эльдикан 15 – 17.05 (норма 13.05).

Гидрологическая обстановка на реках Якутии на 11 мая:

На участке реке Лена Ленск – Мача суточный подъем уровней воды составил 1,0 – 1,3 м, наблюдаются подвижки льда и разводья, а у с. Нюя лед подняло. В ближайшие сутки — двое у гидропоста Нюя Ленского района начнутся подвижки льда. Ниже по течению продолжается рост уровней воды от 0,1 до 0,4 м за сутки, вода на льду и закраины.

На реках Алдан и Вилюй отмечается повышение уровней воды различной интенсивности, закраины, вода на льду и лед потемнел. На реке Вилюй в пределах Сунтарского района в ближайшие сутки — двое ожидаются подвижки льда.

На всем протяжении реки Амга суточный подъем уровней воды составил 0,1 – 0,6 м. У с. Амга начались подвижки льда.

На реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.

Сегодня вечером у Ленска наблюдается густой ледоход. Видео от МЧС по Якутии.

Видео тгк Администрации Ленского района: