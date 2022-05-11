11.05.2022
20:31
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Погода

Ожидаемые сроки ледохода на Лене и Алдане

ЯУГМС уточнило ожидаемые сроки вскрытия:

На участке  реке Лена   Табага – Якутск – Кангалассы ГО «город Якутск»  16 – 18.05 (норма 18.05);

На участках реке Алдан  Суон-Тит – Томмот Алданского района   14 – 16.05  (норма 11.05), 
Усть-Миль – Петропавловск – Эльдикан        15 – 17.05 (норма 13.05).

Гидрологическая обстановка на реках Якутии на 11 мая:

На участке реке Лена Ленск – Мача суточный подъем уровней воды составил 1,0 – 1,3 м, наблюдаются подвижки льда и разводья, а  у с. Нюя  лед подняло.  В ближайшие сутки — двое у гидропоста  Нюя  Ленского района начнутся подвижки льда. Ниже по течению продолжается рост уровней воды от 0,1 до 0,4 м за сутки, вода на льду и закраины.
На реках Алдан и Вилюй отмечается повышение уровней воды различной интенсивности, закраины, вода на льду и лед потемнел. На реке Вилюй в пределах Сунтарского района в ближайшие сутки — двое ожидаются подвижки льда.

На всем протяжении реки Амга суточный подъем уровней воды составил 0,1 – 0,6 м. У с. Амга начались подвижки льда.

На реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.

Сегодня вечером у Ленска наблюдается густой ледоход. Видео от МЧС по Якутии.

Видео тгк Администрации Ленского района:

Источник: ЯУГМС, Телеграм

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