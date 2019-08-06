Озеро Щорса в Якутске будут охранять дружинники

По инициативе управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска территорию экопарка «Лебединое озеро» с сегодняшнего дня начнут патрулировать добровольцы. На дежурство с управлением молодежи выйдут дружинники ЯГОО «ДНД «Университет».

Напомним, в ночь на воскресенье группа молодых людей устроила акт вандализма в экопарке «Лебединое озеро», нанесен ущерб строениям, пострадали птицы.

«Мы возмущены жестокостью по отношению к беззащитным птицам, тем более в экопарке, построенном в городе для детей и для отдыха всех жителей. Надо беречь братьев наших меньших и уважать труд людей. Поэтому мы решили помочь в охране экопарка, нас поддержали ребята из ДНД «Университет», — сказал начальник управления молодежи Константин Соколов.

Руководитель Якутской городской общественной организации «ДНД «Университет» Михаил Тутукаров сообщил, что ежедневно территорию вокруг озера в вечернее время будут патрулировать не меньше трех бойцов. «Наша дружина работает вот уже пятый год, ребята все с опытом. Мы всегда готовы помочь городу», — прокомментировал Михаил Тутукаров.

Экологический парк «Лебединое озеро» на озере Щорса построен в 2016 году по инициативе председателя охотничьего клуба «Байанай», директора издательского дома «Илгэ» Юрия Борисова. В этом году проект получил субсидию на реализацию народных инициатив по проекту «Народный бюджет» городского округа «город Якутск» по направлению «Благоустройство».