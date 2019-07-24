Озеро Щорса пополнилось новыми обитателями

Сегодня на озере Щорса состоялся торжественный запуск декоративных уток, гусей и пары черных лебедей. Посмотреть на милых обитателей водоема пришли многие горожане. По словам инициатора проекта «Лебединое озеро» Юрия Борисова, эко-парк был создан в 2016 году.

«Наша редакция журнала «Байанай» находится здесь рядом, и каждый раз было очень грустно смотреть, в каком состоянии находится это озеро. Благодаря проекту «Народный бюджет» наша задумка воплотилась в жизнь. С начала лета здесь обитают 82 утки, сегодня дополнительно привезли 20. Всего на озере насчитывается 15 видов уток. Благодаря поддержке Минэкологии Якутии и зоопарка «Орто дойду» есть и белые лебеди», — отметил Юрий Борисов.

В планах у инициатора эко-парка «Лебединое озеро» построить мост, разукрасить гаражи, стоящие напротив парка, на летний период закрыть отрезок улицы Короленко.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев поздравил команду эко-парка с пополнением и выразил надежду, что «Лебединое озеро» станет символом гражданской активности и гармонии между людьми и окружающим миром.

Глава Якутска Сардана Авксентьева отметила, что благодаря энтузиастам данное озеро стало излюбленным местом отдыха горожан.

«Приятно видеть, как озеро Щорса с каждым днём оживает и становится настоящим украшением нашего города», — подчеркнула она.