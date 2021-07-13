Овощеводам Якутска выделено свыше 20 миллионов

На территории городского округа «город Якутск» круглогодично сельхозпроизводителями проводится непрерывная работа по обеспечению населения свежими овощами.

На поддержку картофелеводства, овощеводства и производства зерновых культур крестьянским фермерским хозяйствам, в этом году, предусмотрено субвенции в размере 20 млн 158 тысяч рублей.

За полгода крестьянскими фермерскими хозяйствами засеяно 130 га пшеницы, 40 га ячменя, 190 га овса, 60 га озимой ржи, 384,4 га овощей открытого грунта. Посажено 1 213 га картофеля. Показательными картофелеводами, овощеводами и производителями зерновых культур являются Алексей Ний, Валерий Ким, отличник сельского хозяйства Наталья Зотова и начинающий фермер Гелена Менякова.