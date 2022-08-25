Овцебык, побродив по Чокурдаху, предпочел вернуться в тундру

Одинокий овцебык, забредший в поселок Чокурдах Аллаиховского района, благополучно вернулся в тундру

Вчера вечером, 24 августа, привычную жизнь поселка Чокурдах Аллаиховского района всколыхнула новость о нежданном госте. Возле заброшенного здания бывшей столовой в кустах лежал с невозмутимым видом овцебык. О появлении краснокнижного животного жители немедленно сообщили в Аллаиховскую инспекцию государственного экологического надзора и Национальный парк «Кыталык». Вскоре «путешественник» благополучно вернулся в тундру, сообщает тгк Земля бизонов.

Напоминаем, что овцебык занесен в Красную книгу Республики Саха (Якутия) и, таким образом, его незаконное добывание подпадает под соответствующую статью УК РФ, наказывается крупным штрафом, либо лишением свободы.

В случае появления овцебыков вблизи жилищ или населенных пунктов необходимо оповестить сотрудников природоохранных органов, полиции, МЧС и др.

Правила поведения человека при встрече с овцебыком для предупреждения конфликтных ситуаций:

— Не приближайтесь к стаду овцебыков или одиночным особям ближе, чем на 50 м.

— Не приближайтесь к самцам овцебыка во время гона (август-сентябрь).

— Не преследуйте овцебыков.

— Не подкармливайте овцебыка.