28.09.2019
16:39
68
Происшествия
«Отжал окно и проник внутрь»
Домушник признался в краже телевизора.
В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о краже телевизора в Промышленном округе. Ущерб составил 32 000 рублей. Оперативники установили, что преступник отжал окно и проник в частный дом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенный телевизор он сбыл, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Фото: Открытые источники.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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