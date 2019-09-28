«Отжал окно и проник внутрь»

Домушник признался в краже телевизора.

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о краже телевизора в Промышленном округе. Ущерб составил 32 000 рублей. Оперативники установили, что преступник отжал окно и проник в частный дом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенный телевизор он сбыл, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.