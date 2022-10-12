Отвратительная погода ворвется в Якутию

Сегодня небольшой, на западе, днем на юге местами умеренный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер на побережье Анабарского, Булунского районов порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснении -7-12°, на западе -3,+2°, и северо-востоке -9-14°, в низинах -18-23°. Днем -3,+2, на западе, юге +1+6°, на северо-востоке -3-8°.

В Якутске без существенных осадков, ветер переменный 2-5 м/с, на дорогах гололедица, днем-1+1°