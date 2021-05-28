Ответы на викторину «Угадайте известную личность»

Объявленная SAKHALIFE.RU викторина «Угадайте известную личность» содержала 10 вопросов. Почти все они оказались довольно легкими для наших читателей. Нам очень понравились ответы от Людмилы ЕФРЕМОВОЙ, креативные, с приложением фотографий героев. Мы благодарны Евдокие Ивановне ПОСТНИКОВОЙ, педагогу с 30-летним стажем, которая дала очень подробные факты из биографии героев викторины.

Многие участники споткнулись на вопросе № 10. Были варианты Валентина Романова -Чыскыырай, Зарина Копырина и даже… Сардана Авксентьева. Действительно, в Якутии очень много людей, кого можно назвать ЛИЧНОСТЯМИ В КУЛЬТУРЕ, кто внес огромный вклад в становление и развитие нашей республики. Дать правильные ответы на всю викторину удалось ИВАНОВОЙ ТАТЬЯНЕ.

Итак, правильные ответы:

1. Андрей Борисов.

2. Августина Филиппова.

3. Станислав Афанасенко и Лариса Габышева.

4. Николай Лугинов.

5. Сергей Потапов.

6. Айталина Адамова.

7. Марфа и Сергея Расторгуевы

8. Герман и Клавдия Хатылаевы.

9. Сардаана Саввина.

Мы поздравляем и победителя, и всех участников! Татьяне Ивановой будет вручен замечательный приз от героев нашей викторины.