Ответственных лесопользователей наградили в Якутии

Ассоциация «Русский лес» вручила Федеральную лесопромышленную премию «Русский лес» в номинации «Ответственный лесопользователь». По традиции награждение прошло в рамках Национального лесного форума, который на этот раз состоялся в Якутске.

Победителями стали:

крупнейший лесопромышленный комплекс в Республике Саха (Якутия) – ООО «ЛПК АЛМАС»,

одна из крупнейших нефтяных компаний России – ПАО «Сургутнефтегаз»,

флагман энергетической отрасли Дальневосточного региона – ПАО «Якутскэнерго».

Предприятия-победители были выбраны жюри на основании соответствия главным требованиям конкурса: наличию действующих договоров аренды лесных участков, отсутствию задолженности по плате за использование лесов, качественному выполнению лесовосстановительных и лесохозяйственных работ.

«Мы рады видеть среди награжденных сразу две компании, чья сфера деятельности не связана с лесозаготовкой. При этом они демонстрируют пример ответственного лесопользования», – отметил президент ассоциации Алексей Желнеев.

Напомним, что ассоциация учредила премию, чтобы привлечь внимание общественности и участников отрасли к вопросам экологической, социальной и корпоративной ответственности лесопользования.