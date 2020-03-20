Ответ «Зеленого патруля» Якутским экологам

Ответ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» якутским экологам:

На днях в региональных СМИ республики Якутия вышла статья (https://sakhalife.ru/ekologi-yakutii-vyrazili-svoe-nesoglasie-s-ekorejtingom/), в которой экологи Якутии не согласились с таким низким положением региона в рейтинге и попытались раскритиковать Экологический рейтинг регионов, ведущийся с 2007 года и публикующийся 4 раза в год. За период зима 2019-2020 гг. Якутия занимает 80 место.

Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зелёного патруля»: «Мы давно уже привыкли к «камням в огород» национального рейтинга со стороны регионов, занимающих в нем последние места. В числе аутсайдеров никому быть не хочется, поэтому вместо того, чтобы активизировать работу по улучшению экологии, представители некоторых регионов идут по наиболее лёгкому пути и пытаются оправдаться через очернение рейтинга. Основная критика рейтинга экологами Якутии в статье направлена на методику его расчёта. Вроде как они не понимают, почему за его основу берутся материалы из СМИ, ведь вся официальная и подробная информация по экологическим событиям размещена на сайте их республиканского министерства. Отвечаем: основной целью формирования рейтинга является стимулирование региональных властей к информированию граждан об актуальном состоянии экологии на настоящий день. Мы считаем, что вся информация об экологии должна быть доступна не только на порталах региональных министерств, но и в СМИ. То, что региональные власти размещают у себя на сайтах, обычно понятно и доступно только им самим. Местные же жители живут в неведении о достижениях министерств по повышению качества их жизни в сфере экологии. Из-за этого, кстати, происходит масса социальных волнений: митинги, пикеты, протесты. Потому что региональная власть не работает над информированием жителей. С помощью рейтинга мы эту проблему стараемся решать

Поэтому перед выходом рейтинга мы каждый раз запрашиваем у регионов информацию о проведённых ими экологически значимых мероприятиях, о которых информация размещена в СМИ. Якутия же, к примеру, с 2017 года по настоящий день только один раз ответила на наш запрос и только для формирования зимнего рейтинга 2020 года прислала 10 ссылок на события. Напоминаю, что по нашим правилам, каждый субъект РФ может предоставить до 30 ссылок. То есть даже тут регион не стал особо стараться. Однако, в указанной статье пишется, что «Зелёный патруль» якобы игнорирует обращения экологов Якутии о предоставлении последними информации и не идёт на сотрудничество. Данное утверждение является ложью. Никаких предложений и обращений от Якутии мы не получали, кроме обозначенного нами письма

Именно потому, что от Якутии очень долго не было никакой информации об экологически значимых событиях, поэтому она и занимает такое низкое место. Рейтинг является относительным и место региона в нем зависит не только от его активности, но и от активности других регионов. Другие регионы, в отличие от Якутии, были более активны, поэтому и занимают более высокие места. Так что мы советуем экологам Якутии направить свою деятельность не на написание критики к рейтингу, а на проведение экологически значимых мероприятий в республике и их освещение. Это же касается и других экологов в других регионах, которые также пытаются очернить рейтинг.»