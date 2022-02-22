Ответ от Фонда капремонта — через соцсети

Получить ответ от Фонда капремонта Якутии теперь можно в соцсетях



Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Якутии подключился к системе «Инцидент-менеджмент». Это означает, что теперь жители республики смогут напрямую получать ответы на вопросы и жалобы в соцсетях, сообщает ЦУР Якутии.

ЦУР инициировал подключение Фонда капремонта к системе «Инцидент-менеджмент» для более быстрой связи жителей с сотрудниками фонда. Специалисты организации уже прошли обучение и готовы отвечать на вопросы в соцсетях.

Тема ЖКХ и ремонта многоквартирных домов входит в топ-3 жалоб жителей Якутии. За прошлый год в соцсетях ЦУР Якутии зафиксировал 66 сообщений по ремонту многоквартирных домов, 41 из них — жалобы на некачественный капитальный ремонт.

ЦУР продолжит подключать общественно-значимые организации республики к системе быстрых ответов в соцсетях. Ранее к системе были подключены часть управляющих компаний Якутска, «Якутскэкосети», «Сахатранснефтегаз». Система «Инцидент-менеджмент» считывает посты в соцсетях, которые содержат жалобы и обращения.