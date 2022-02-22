22.02.2022
12:11
70

Общество

Ответ от Фонда капремонта — через соцсети

Получить ответ от Фонда капремонта Якутии теперь можно в соцсетях


Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Якутии подключился к системе «Инцидент-менеджмент». Это означает, что теперь жители республики смогут напрямую получать ответы на вопросы и жалобы в соцсетях, сообщает ЦУР Якутии. 

ЦУР инициировал подключение Фонда капремонта к системе «Инцидент-менеджмент» для более быстрой связи жителей с сотрудниками фонда. Специалисты организации уже прошли обучение и готовы отвечать на вопросы в соцсетях. 

Тема ЖКХ и ремонта многоквартирных домов входит в топ-3 жалоб жителей Якутии. За прошлый год в соцсетях ЦУР Якутии зафиксировал 66 сообщений по ремонту многоквартирных домов, 41 из них — жалобы на некачественный капитальный ремонт. 

ЦУР продолжит подключать общественно-значимые организации республики к системе быстрых ответов в соцсетях. Ранее к системе были подключены часть управляющих компаний Якутска, «Якутскэкосети», «Сахатранснефтегаз». Система «Инцидент-менеджмент» считывает посты в соцсетях, которые содержат жалобы и обращения. 

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх