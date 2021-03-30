Ответ мэрии на запрос «Обедина в первые замы»

О квалификационных требованиях к должности первого заместителя главы города Якутска

Окружная администрация города Якутска сообщает, что претенденту на должность первого заместителя главы необходимо подтвердить наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также иметь стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.

Ранее депутат Государственной Думы РФ Федот Тумусов выступил в средствах массовой информации с предложением назначить на должность первого заместителя главы городского округа «город Якутск» журналиста Виталия Обедина, занявшего второе место по итогам голосования на досрочных выборах главы города Якутска.

В связи с этим, в Управлении кадров Окружной администрации г. Якутска прокомментировали, что в соответствии с Реестром муниципальных должностей, утвержденному Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 г. 535-З № 1073-III, должность первого заместителя главы городского округа «город Якутск» отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы, к которой, согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 г. 480-З № 975-III «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)», предъявляются следующие квалификационные требования – наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.