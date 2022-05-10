Отвественность за сельхозпалы ужесточат

Новый пожароопасный сезон в России начался с трагедий. Огненная стихия унесла жизни 12 человек, ещё 13 пострадавших госпитализированы. Основными причинами пожаров стали погодные условия и отжиг сухой травы. Самая сложная обстановка складывается на Дальнем Востоке. Здесь наиболее горимыми стали Амурская область (22,6% от общей площади пожаров в стране), Приморье (17,9%), Хабаровский край (7,3%) и Еврейская автономная область (6,1%). Всего по стране зарегистрировано свыше 10 тыс. термоточек. Из них 67% по количеству и 85% от общей площади приходится не на Лесной фонд, а на земли иных категорий и сельхозназначения, сообщает тгк Якутия 2100

Реагировать на складывающуюся обстановку правительство страны намерено без лишней мягкотелости. Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко: «Практически 100% случаев природных пожаров весной – по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнём. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тыс. рублей. Безалаберное отношение к противопожарным нормам и преступные отжоги сухой травы могут привести к гибели людей и огромному урону и инфраструктуре, и лесному фонду. Эту ситуацию нужно переломить и ввести жёсткую ответственность». Также правительство обсуждает введение ответственности собственников земель за пожарную безопасность. В том числе предлагается обязать правообладателей земель сельхозназначения участвовать в ликвидации возникших на их территории пожаров. Мера должна стимулировать собственников следить за ситуацией на своих землях и не допускать выжигания сухой травы. Пока непонятно, чем обернётся для многомиллионной армии дачников предложение об изменении градостроительных норм по расположению строений на дачных участках и СНТ и ужесточению противопожарных норм. К интересным новациям можно отнести идею передачи регионам права изменения начала сезона охоты. Смущает только мотивировка. Привязана она не к особенностям перелёта птиц, а к «минимизации рисков возгорания из-за нахождения человека в лесу». @ykt2100