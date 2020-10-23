Отвергнутый поклонник угрожал якутянке убийством

SakhaLife.ru.

В дежурную часть полиции ОМВД России по Горному району Якутии поступило сообщение о том, что в мессенджере мужчина угрожает расправой одной из местных жительниц.

Участковые уполномоченные полиции установили его личность — им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевшая знакомы друг с другом. Мужчина предложил женщине начать серьезные отношения. Получив отказ, он продолжительное время распивал алкоголь. Потом он начал отправлять ей по телефону сообщения с угрозами убийством. Поначалу женщина старалась не обращать внимания на них, но угрозы продолжали систематично поступать, и тогда она решила обратиться в полицию.

Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.