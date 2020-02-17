Отвечают ли муниципальные программы запросам горожан?

Депутаты Якутской городской Думы поднимут вопрос об оценке работы всех муниципальных программ, а также проверят работу частных пансионатов и интернатов столицы республики.

Представив отчет Президиуму Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Сергей ЧЕРНЫХ предложил нововведение в план работы:

«Традиционно мы рассматриваем деятельность городских предприятий по комиссиям, каждая из которых рассматривает в основном работу по своему профилю. Стоит подумать о том, чтобы проводить такие заседания совместно с нашей комиссией, и подробнее рассматривать также и финансовую сторону жизни наших предприятий».

Заместитель Председателя Анатолий КЫРДЖАГАСОВ предложил жестче ставить вопрос о работе и размерах ряда муниципальных программ, эффективность которых вызывает сомнения. Чтобы эта тема получила большое развитие решено провести обсудить эту тему в формате депутатского часа. Членам этой комиссии были даны рекомендации, не дожидаясь конца года и принятия бюджета, держать на контроле вопрос выпадающих доходов города по УСН, а также по оплате труда прочих дошкольных учреждений.

Также вчера был утвержден отчет постоянной комиссии по социальной политике. Председатель Айаал ВАСИЛЬЕВ сообщил, что и в этом году планируется поддерживать постоянное взаимодействие с народными депутатами Ил Тумэн, а также с профильными министерствами. Кроме того, по инициативе заместителя председателя комиссии Натальи ПАХОМОВОЙ запланировано выездное совещание по вопросу организации социальных услуг частными пансионатам и интернатами на территории столицы.

Члены комиссии также выразили желание рассмотреть план по переходу города Якутска на односменное обучение, которое, по сути, представляет собой дорожную карту строительства новых школ. По прежнему депутаты планируют ставить вопрос о необходимости капитального ремонта школ и детских садов. Также они намерены добиваться формирования второго состава территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, по этому поводу у Окружной администрации запрошены необходимые для этого расчеты и штатное расписание.