Отвaжный якутский командир погиб в ходе спецоперации

Пресс-секретарь «Сахаэнерго», общественный деятель Виктория ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА кратко сообщила в соцсети о гибели своего зятя Василия ДАНИЛОВА, которого они с супругом Станиславом КОНТОЕВЫМ считали сыном.

Семья погибшего рассказала подробности SakhaLife.

Василий Данилов как профессиональный военный с февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Он с 2013 года служил на контрактной основе в 14 гвардейской отдельной бригаде специального назначения г. Хабаровска в/ч 74854 Восточного военного округа Министерства обороны РФ. Во время спецоперации Василий Данилов был назначен командиром отделения разведывательной группы. Во время СВО якутянин показал себя храбрым воином, талантливым командиром и надежным товарищем.

Василий Данилов родом из села Борогонцы Усть-Алданского улуса. Ему было 33 года. Его жена работает в правоохранительных органах. У Даниловых две дочери — 5 лет и 4 месяца. С рождением младшей дочери, Василию предоставили внеочередной отпуск, и он смог увидеться с семьей, в последний раз обнять своих родных.

Во время военной службы Василий Данилов показал себя как храбрый, самоотверженный боец, преданный своему Отечеству и родной Якутии. Василий неоднократно спасал раненых сослуживцев, в том числе якутян. В марте 2022 года на руках принес в санчасть однополчанина, друга Луку ТОСКИНА, уроженца Таттинского улуса, попавшего под снарядный удар.

Во время своего последнего боя под селом Павловка ДНР, Василий был командиром группы. В этой группе состояли мобилизованные якутяне. Во время боя Василий вытащил из огня раненого уроженца Мегино-Кангаласского улуса Николая СЕМЕНОВА. Николай на днях выходил на связь и сообщил, что они все живы благодаря Василию и рассказал, как он оберегал своих мобилизованных земляков, делился опытом, давал много советов.

Тело погибшего якутского командира еще не доставлено на родину. Семья хочет похоронить его на родной земле – на новом участке Маганского кладбища, отведённого для погибших участников СВО с соблюдением традиций прощания с военнослужащим, который отдал свою жизнь служению России.

За успешное выполнение военных задач и ответственное отношение к службе Василий Данилов награжден медалью «За боевые отличия». Посмертно удостоен Ордена Мужества.

Вечная память герою, якутскому командиру Василию Данилову!