Уолаттар🔥🔥🔥! Отважные якутяне пробегут всю Мекскику до США на велосипедах! 🚴‍♂️🚴‍♂️

🚴🏻‍♂️🚴🏻Два якутянина на велосипедах пробегут всю Мексику🇲🇽 до границы США — сообщает @sportyakutia.ru

Отважные экстремалы из Якутии Иннокентий Ноговицын @kesh_nogovitsyn и Роман Ходулов @hodrom9003 решились на велопутешествие🌎🌎

Наши земляки сегодня долетели прямым рейсом из Москвы до Канкуна – самой восточной части Мексики. Отсюда они намерены продолжить свою кругосветку.

📍Их маршрут пролежит через всю Мексику, а цель – доехать до границы США. Протяженность где-то 3000 км📍

Отважные путешественники сняли гостиницу в Канкуне😴. Один день уйдет на акклиматизацию и смену часовых поясов (+14 часов с Якутском) и послезавтра уже стартуют🚵🏻‍♀️🚵🏻‍♂️

— Ущипните меня кто-нибудь! Неужели это не сон? Неужели мы в Мексике? – пишут ребята в инстаграме.

— Да, Рома это не сон, мы в Мексике! — говорит другой.

Пожелаем ребятам удачи🤞🏼🤞🏼