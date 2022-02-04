Спорт
Уолаттар🔥🔥🔥! Отважные якутяне пробегут всю Мекскику до США на велосипедах! 🚴♂️🚴♂️
🚴🏻♂️🚴🏻Два якутянина на велосипедах пробегут всю Мексику🇲🇽 до границы США — сообщает @sportyakutia.ru
Отважные экстремалы из Якутии Иннокентий Ноговицын @kesh_nogovitsyn и Роман Ходулов @hodrom9003 решились на велопутешествие🌎🌎
Наши земляки сегодня долетели прямым рейсом из Москвы до Канкуна – самой восточной части Мексики. Отсюда они намерены продолжить свою кругосветку.
📍Их маршрут пролежит через всю Мексику, а цель – доехать до границы США. Протяженность где-то 3000 км📍
Отважные путешественники сняли гостиницу в Канкуне😴. Один день уйдет на акклиматизацию и смену часовых поясов (+14 часов с Якутском) и послезавтра уже стартуют🚵🏻♀️🚵🏻♂️
— Ущипните меня кто-нибудь! Неужели это не сон? Неужели мы в Мексике? – пишут ребята в инстаграме.
— Да, Рома это не сон, мы в Мексике! — говорит другой.
Пожелаем ребятам удачи🤞🏼🤞🏼
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