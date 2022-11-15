Отважные якутские Боотуры досрочно возвращаются на фронт

Вот уже месяц как якутские мобилизованные бойцы и патриоты, решившие добровольно и по контракту с армией встать на защиту Родины, проходят слаживание в ведущих дивизиях нашей страны.

SakhaLife удалось связаться с воинами первого добровольческого батальона «Боотур», которые возвращаются в зону боевых действий.

По соображениям безопасности наших героев и их семей редакция не приводит их имена.

Доброволец отряда «Боотур», боец с позывным «Г.» рассказал SakhaLife, что отслужил добровольцем в составе батальона «Барс-2» и, вернувшись в родную Якутию, узнал, что призывают по мобилизации однополчан — добровольцев. Эта весть стала основным мотивом, чтобы вновь встать плечом к плечу с боевыми товарищами и бить украинских националистов преступного марионеточного режима – за безопасность нашей Родины, за справедливость, отомстить за погибших и раненых однополчан. «Г.» и несколько его друзей — «Г-й», «З-а» и «Д-н» пару дней буквально штурмовали кабинет своего военкома и, ликуя, вырвали себе повестки о новом призыве.

Самый молодой наш герой с позывным «Т-с» уже находится на линии фронта на Херсоне — бьет фашистов. На вопросы ответить не успел. «Снова на передок идём, в бой. За Родину!» — пишет «Т-с».

Неразлучные братья «С-м» и «К-й» с нетерпением ожидают боевой борт. Они прошли интенсивную военную подготовку. Экипировка и питание хорошие, сообщают боевые братья. Ежедневные тренировки, стрельбы со всех видов вооружения улучшили боевую грамотность, отточили тактику до автоматизма. Хоть оба бойца и являются опытными ветеранами боевых действий — позади кавказские и украинские войны — тренировки только в плюс.

Врач-доброволец с позывным «К-ть», получивший тяжёлое ранение в ходе стрелкового боя под Харьковом, вернулся на днях из командировки в Приморье, где в составе группы Ассоциации ветеранов боевых действий под руководством полковника Ивана ЧЕРКАШИНА встретились с мобилизованными.

— Боевой дух у наших мобилизованных земляков на высоком уровне. Бойцы экипированы по высшему классу. Боевое слаживание — интенсивное и интересное для каждого мужчины занятие. Как говорят земляки-воины: учения укрепили здоровье и дух, — отметил ротный медик.

Якутяне показали себя достойно в составе добровольческого батальона «Боотур», под командованием командира Александра КОЛЕСОВА и сегодня снова встали на защиту нашей великой Державы. Отважные наши герои Бухатыырдар — Боотурдар пожелали мирного неба над Землей и семейного счастья всем.