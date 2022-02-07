Отважные велосипедисты из Якутии слегка отстали от графика 🚴‍♂️🚴‍♂️

Напомним, что наши земляки – отчаянные велосипедисты Иннокентий Ноговицын @kesh_nogovitsyn и Роман Ходулов @hodrom9003 сейчас находятся в Мексике.

Ребята решились на велопутешествие, цель – проехать всю Мексику до границы США. Ребята также планируют совершить кругосветку.

Однако Иннокентий сообщил в своем аккаунте Инстаграм, что они слегка отстают от графика.

День 2й.

Сегодняшний день что то с чем то🌧🌧🌧.

Попали под жёсткий ливень⛈, видимость нулевая, промокли на сквозь. Вдобавок 2 прокола у Ромы.

Из за безысходности сняли бунгало рядом с морем🌊🕓 . Будем сушиться и ремонтировать этот Чертов колесо😀.

Проехали всего 65 км. Отстаём от графика😒. Ничего будем наверстывовать🚴🏻‍♂️🚴💨💨