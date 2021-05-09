Отсутствие шлема привело к тяжелым последствиям

9 мая в 01:50 дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой участковой больницы с. Павловск в бессознательном состоянии доставлен мужчина с травмами, полученными в результате ДТП.

По предварительным данным установлено, что мужчина 1988 г.р., управляя мотоциклом «Регул Мото» без государственных регистрационных знаков, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель мототехники с тяжелыми травмами головы доставлен в местную больницу. В момент аварии пострадавший находился без мотошлема и других средств защиты. Мотоцикл на учёте в ГИБДД не состоит, права управления этим видом транспорта он не имеет. Произведен забор крови на наличие в организме алкоголя и наркотических средств.

С начала весенне-летнего периода, практически, ежедневно на дорогах республики происходят дорожно-транспортные происшествия с участием водителей мототранспорта. Происшествия данной категории отличаются высокой тяжестью последствий. В отличие от мотоциклиста, водитель авто надежно защищен самой машиной, подушками и ремнями безопасности.

Госавтоинспекция призывает водителей мототехники неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью. Любая неровность на дороге, невнимательность, а также превышение скорости, выезд на встречную полосу, непредсказуемые маневры могут стать причинами летальных последствий. Использование качественного защитного мотошлема в случае дорожно-транспортного происшествия может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%.