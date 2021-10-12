Отставка Михаила Слепцова

Сегодня, 12 октября глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил в своем телеграм-канале, что Михаил СЛЕПЦОВ освобождён от должности руководителя Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Михаил Эдуардович освобожден с поста «в связи с переходом на другую работу», — пишет Айсен Николаев.

На этом посту Слепцов работал более 8 лет.

СПРАВКА

Слепцов Михаил Эдуардович родился 29 ноября 1968 года в Покровске Орджоникидзевского района ЯАССР.

В 1993 г. — окончил с отличием зооинженерный факультет Якутского сельскохозяйственного института, в 1997 г. прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Государственная политика и государственное управление». В 2005 г. — окончил с отличием Дальневосточную академию государственной службы по специальности «государственные и муниципальные финансы».

Работал госинспектором Комитета охраны природы Верхнеколымского улуса, заместителем главы Верхнеколымского улуса, начальником отдела Главного контрольного управления при президенте РС(Я), председателем Контрольно-счетной палаты муниципального района «Хангаласский улус», с октября 2007 года – первым заместителем главы МР «Хангаласский улус». Курировал блок экономических вопросов: прогнозирование, планирование, бюджетная политика, имущественные отношения, сельское хозяйство и ряд других.

С 10 февраля 2009 г. — заместитель министра по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия).

С 18 июля 2009 г. — первый заместитель министра по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС(Я).

С 27 мая 2013 года — руководитель департамента внутренней политики администрации президента и правительства республики.