01.06.2020
19:43
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Якутск

Отставка и назначение в системе столичной власти

Сегодня, 1 июня ушел на заслуженный отдых Петр ИЛЬДЕРКИН, глава администрации поселка Пригородный, который относится к окружной администрации Якутска, стало известно SakhaLife.

На этом посту Петр Иванович проработал 7 лет, а до этого возглавлял администрацию Автодорожного округа столицы.

На его место назначена Светлана Александровна КАРМАДОНОВА. Ранее она работала заместителем главы администрации Пригородного.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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