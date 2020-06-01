Отставка и назначение в системе столичной власти

Сегодня, 1 июня ушел на заслуженный отдых Петр ИЛЬДЕРКИН, глава администрации поселка Пригородный, который относится к окружной администрации Якутска, стало известно SakhaLife.

На этом посту Петр Иванович проработал 7 лет, а до этого возглавлял администрацию Автодорожного округа столицы.

На его место назначена Светлана Александровна КАРМАДОНОВА. Ранее она работала заместителем главы администрации Пригородного.