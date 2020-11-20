Отравившихся антисептиком доставят в Якутск

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Таттинском районе раследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту смерти четырех человек в селе Томтор.

По данным следствия, 18 ноября 2020 года компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики.

После распития 19 ноября 2020 года 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет скончались в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Трое мужчин в возрасте 28, 32 и 69 лет в состоянии комы находились в отделении реанимации ГБУ РС (Я) «Таттинская Центральная районная больница» под наблюдением врачей. 20 ноября 2020 года пожилой мужчина скончался.

Решается вопрос о транспортировке тяжелобольных санитарным рейсом в город Якутск.

Еще трое пострадавших находятся в больнице под наблюдением медиков, угрозы для их жизни нет.

В настоящее время следователем СКР проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещества, которые имеют значение для следствия. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование продолжается.