Отработаны вопросы по питанию осужденных

В УФСИН проведены учебно-методические сборы сотрудников тыловой и энергетической служб

Под руководством заместителя начальника УФСИН Данила Субаева на базе исправительной колонии № 1 проведены двухдневные учебно-методические занятия с заместителями начальников учреждений, курирующими тыловое обеспечение и эксплуатацию энергетического комплекса, главными инженерами, а также сотрудниками тыловой и энергетической служб.

Участники сборов изучили изменения в законодательстве Российской Федерации, регламентирующие приемку продовольственных товаров. Углубили знания и отработали вопросы по планированию питания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе по заготовке овощей и их закладке на длительное хранение; методике составления раскладки по нормам питания, технологическому процессу выпечки хлеба, хранению вещевого имущества, эксплуатации резервного источника электроснабжения и другим.

По итогам занятий проведено тестирование.