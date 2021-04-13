Отпуск не удался…

46-летняя жительница Хангаласского района Якутии просматривала сайты в интернете в поисках недорогих авиабилетов. На одном из них она нашла билеты по маршруту «Якутск-Владивосток» за 10 895 рублей. Решив их купить, потерпевшая ввела на сайте данные пассажира и реквизиты банковской карты, в том числе и CVV-код с оборотной стороны. В ходе транзакции ей позвонили с «горячей линии» банка и уточнили, действительно ли она совершает покупку на стороннем сайте, на что заявительница ответила утвердительно. В итоге с карты было списано 10 895 рублей, но электронный авиабилет она так и не получила. Позвонив по номеру, указанному на сайте, ей ответили, что они занимаются продажей только железнодорожных билетов.

Позже выяснилось, что потерпевшая, думая, что пользуются официальным сайтом, ввела данные банковской карты на сайте-двойнике.

Уважаемые якутяне! Будьте бдительны при заказе ж/д и авиабилетов через интернет. Как правило, сайты, продающие фальшивые билеты, привлекают внимание специальными предложениями и низкими ценами. Часто подобные сайты используют схожий дизайн и логотип действительных сайтов. Важно пользоваться услугами компаний и агентств, давно зарекомендовавших себя на рынке, или общаться с их представителями напрямую.