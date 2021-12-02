Отправьте письмо Деду Морозу

Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года.

Первый новогодний почтовый ящик установлен в центральном почтовом отделении по адресу: г. Якутск, ул.Дзержинского, д. 4. Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»».

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых.