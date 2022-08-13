Отправляйтесь в туры по стране: с августа стартует туристический кешбэк для россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возобновлении программы туристического кешбэка.

Программа стартует с 25 августа и будет доступна для поездок, запланированных с 1 октября по 25 декабря, сообщает Yakutia.Media.

Сентябрьские поездки под эту программу не попадают.

Чтобы вернуть часть потраченных на отдых средств, необходимо бронировать отель, гостиницу, гостевой дом минимум от трех суток.

Бронировать поездки можно во всех регионах России, включая и тот, в котором проживаете.

Турист получает обратно на карту «Мир», с которой и была оплачена поездка, 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей. Исключения для Дальнего Востока, где вернут до 40 тысяч рублей.

Возврат денег поступит на карту в течение пяти дней после оплаты тура.

В день старта программы туристического кешбэка на сайте Мирпутешествий. РФ будут опубликованы все участники — туроператоры.