Оториноларинголог Юлия Кононова: Берегите уши!

Нынешнее лето балует нас жаркими солнечными днями, так что искупаться в море, реке, озере или в бассейне мечтают не только дети, но и мы, взрослые. Купание — одно из самых полезных и приятных удовольствий, которые дарит нам лето, и, конечно, не хотелось бы, чтобы его испортили болезни.

Чем опасно попадание воды в ухо, нужно ли бороться с серной пробкой, чем опасно купание в загрязненном водоеме и остром отите мы говорим с врачом-оториноларингологом Якутской детской инфекционной клинической больницы Юлией КОНОНОВОЙ.

— В наружное ухо вода попадает при купании почти всегда, — говорит педиатр. — Как правило, вода сама выливается из уха, чаще всего незаметно. Но у многих людей сера плохо выводится из слухового прохода и накапливается там. Вода, попавшая в ухо, пропитывает пробку, она разбухает и перекрывает слуховой проход.

— Как понять, что это серная пробка и как ее удалить, Юлия Николаевна?

— Симптомы образования серной пробки — частичная, а иногда и полная глухота, шум в ушах. Если присоединяется инфекция, появляется боль в ухе. В этом случае лучше сразу обратиться к ЛОР-врачу. Часто пробка бывает очень плотной, поэтому её предварительно нужно размягчить, для этого используют такие препараты, как «А-Церумен», «Ремо-Вакс» или перекись водорода. В таком случае удаление серной пробки будет более быстрым и безболезненным.

— А если вода не спешит вылиться сама? Что делать?

— Да, часто у купальщиков бывает, что серы нет, и пробки не образуются, но вода остаётся в ухе, не выливается, вызывает дискомфорт, шум, чувство переливания в ушах. После купания достаточно промокнуть уши полотенцем на возможную глубину, чтобы освободить от воды наружный слуховой проход. Максимум — попрыгать попеременно на одной и другой ноге. Самый лучший способ — вставьте в уши ватную турунду, чтобы она впитала всю воду. Иногда это нужно сделать несколько раз. Ни в коем случае нельзя тереть уши или пытаться удалить воду ватными палочками — это риск микроповреждений, а значит и проникновения внутрь патогенных микроорганизмов. Кстати, ушная сера, от которой так стремятся избавить детей родители, на самом деле представляет собой защитный слой, который как раз снижает риск возникновения наружного отита. Кстати, ушная сера, от которой так стремятся избавить детей родители, на самом деле представляет собой защитный слой, который как раз снижает риск возникновения наружного отита.

— Что же такое отит? Чем он опасен?

— В жаркий летний период складывается более благоприятная среда в наружном слуховом проходе для роста и размножения грибковой флоры. Купание в загрязненных водоемах способствует проникновению инфекции в наружный слуховой проход и в полость среднего уха при нарушенной целостности барабанной перепонки. Симптомами наружного отита являются боль, зуд в наружном слуховом проходе, выделения секрета из уха. При остром катаральном среднем отите возникает боль, выделение секрета из уха (при буллезной форме заболевания в виде крови, серозной жидкости). При гнойном среднем отите беспокоит сильная боль, заложенность уха, гнойные выделения из уха, снижение слуха. Для экссудативного среднего отита характерны заложенность уха, снижение слуха, чувство переливания жидкости в ухе. Острые отиты дают много опасных осложнений, вероятность стойкой потери слуха, хронизацию процесса. Не леченный наружный отит может вызвать развитие фурункула наружного слухового прохода. Это гнойное воспаление, которое может осложниться сепсисом и тромбозом подкожных вен. Также из наружного уха инфекция может попасть в среднее, а средний отит может осложниться менингитом, абсцессом мозга, мастоидитом.

— Что же делать?

— Обязательно обратиться к специалисту. Никакого самолечения! Это очень опасно.

— Можно ли без осмотра врача использовать ушные капли, делать ребенку прогревание?

— При возникновении симптомов острого отита самостоятельное использование ушных капель абсолютно противопоказано, так как в зависимости от формы и локализации воспаления уха назначаются различные по действию ушные капли. Капли, которые назначают при наружном отите, могут содержать ототоксичные антибиотики. При перфорации в барабанной перепонке такой препарат, попадая в барабанную полость, может проникнуть и во внутреннее ухо, из-за чего человек может потерять слух. Кроме того, попадая в полость среднего уха, капли для лечения наружного и среднего отита могут вызвать раздражающий эффект и усиление болевой симптоматики. И еще: помните, ни в коем случае нельзя проводить прогревание уха. Любое прогревание способствует усилению воспаления, а не снимает его. Распространенное самолечение фито-свечами тоже очень сомнительный метод, который часто наносит больше вреда здоровью, чем пользы.

Берегите уши, и пусть купание доставляет вам только удовольствие!