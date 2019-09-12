Отопление еще не полностью запущено в Якутске

Сегодня, 12 сентября, прошло очередное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону под руководством заместителя главы по жилищно-коммунальным вопросамРомана Сорокина. Участие в нем приняли представители ресурсоснабжающих организаций, руководители округов и пригородов.

В столице и ее пригородах 3035 многоквартирных жилых домов, из них 2718 – с центральным отоплением. По состоянию на 14:00 часов 12 сентября отопление полностью запущено в микрорайоне Кангалассы и селе Пригородное. Лидерами по запуску являются село Хатассы и Тулагино-Кильдямский наслег – 92% домов, затем Сайсарский округ – 89%, Автодорожный округ – 80%, село Табага – 80%.

По итогам штаба Роман Сорокин дал поручение профильным структурам усилить работу с управляющими компаниями по запуску теплоисточников. Отопление в жилой фонд города Якутска должно поступить не позднее 15 сентября.

«На сегодняшний день в детских садах и социально-значимых объектах отопление запущено полностью. Единственное исключение — школа №35, но до конца этой недели вопрос будет решен. Информация о том, что социальные объекты в городе не готовы к подаче тепла, не соответствует действительности», — прокомментировал заместитель главы по жилищно-коммунальным вопросамРоман Сорокин.