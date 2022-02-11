Отопительный сезон завершается при потеплении свыше 8 градусов

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов разъяснил о продлении сроков отопительного сезона в арктических районах Якутии.

Во время отчета правительства республики жители Аллаиховского района озвучили вопрос об обеспечении круглогодичного отопительного сезона. «Дневные температуры наружного воздуха не компенсируют понижение температуры в ночное время из-за чего в домах холодно», — отметили жители.

Вячеслав Емельянов отметил, что данный вопрос требует внесения изменений в федеральное законодательство и региональные подзаконные акты, вместе с тем решение о начале и завершении отопительного сезона принимает непосредственно муниципальное образование в соответствии с установленными нормативами.

«Существует понятие продолжительность отопительного периода, которое четко отрегулировано постановлением правительства Российской Федерации №354. Согласно постановлению, отопительный период должен начинаться при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти дней с выходом распорядительного документа муниципального образования. Если среднесуточная температура становится выше 8 градусов в течение пяти суток, то после выхода распоряжения главы муниципального образования отопительный сезон завершается. В поселке Чокурдах в июле среднесуточная температура может достигать 9,7 градусов тепла», — прокомментировал министр.

Сроки начала и завершения отопительного сезона могут быть откорректированы органами местного самоуправлении при согласовании с ресурсоснабжающими предприятиями в случае прогнозирования соответствующих погодных условий.