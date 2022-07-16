Отопительный сезон в Верхоянском улусе начнется раньше

Отопительный сезон в населенных пунктах Верхоянского района, пострадавших от паводка, начнется раньше по заявке муниципальных образований. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов. «Мы четко понимаем, что необходимо провести работы по просушке домов. Поэтому по заявкам муниципальных образований отопительный сезон начнем пораньше», — заявил глава ведомства. Сегодня в Верхоянском районе подтоплено несколько объектов коммунального комплекса и энергетики. В связи с подтоплением ограничена работа трех трансформаторных подстанций с охватом 25 жилых домов. Что касается котельного имущества и тепловых сетей, идет подсчет ущерба. Материалы, необходимые для восстановительных работ, на месте имеются, а то, что нужно дополнительно, будет доставлено в короткие сроки. Отметим, что перед министерством главой республики Айсеном Николаевым поставлена задача — обеспечить подготовку объектов к отопительному сезону в срок до 1 сентября, в том тепловые сети и котельные. Особое внимание будет уделено просушке угля, завезенного в рамках «северного завоза», и доставке дезинфицирующих средств в каждый населенный пункт, пострадавший от паводка, сообщает тгк @YakutiaOpershtab